Коломойский: россияне на Донбассе выполняют интернациональный долг и это нормально
Олигарх Игорь Коломойский считает, что россияне на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса выполняют интернациональный долг, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом он заявил в интервью изданию Новое время
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«Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в «отпуск» или в «командировку», – выполнять интернациональный долг. И не делайте из этого катастрофу – это нормальное явление», – сказал Коломойский.
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