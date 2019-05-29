29.05.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Коломойский за годы изгнания соскучился по кровавой клоунаде

Громкие заявления вернувшегося на Украину олигарха Игоря Коломойского – откровенный пиар вперемешку с цинизмом из уст человека, который непосредственно приложил руку ко всему, что происходило со страной с начала госпереворота 2014 года.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Собственно, как было сказано, Коломойский троллит, причём троллит всех в разные стороны, но это можно назвать ещё одним привычным современным словом «хайп». Конечно, Коломойский такой «бизнес-хайпожор», который стремится произвести впечатление и создать шумиху вокруг собственной персоны. Вся эта клоунада представляется мне по-прежнему кровавой, поскольку и Донбассу нет спокойствия, и сами залихватские признания олигарха – они ведь на трагическую тему.

Дефолт – этот тотальное экономическое банкротство государства, которому предшествовало банкротство политическое, и к этому, несомненно, приложил свою руку и олигарх Коломойский – слабое, раздробленное олигархическое государство, которое пришло к государственному перевороту, и вот, обрубив контакты с ближайшим соседом, оказавшись ввергнутым в гражданскую войну, оно сегодня приходит к подобным высказываниям», – отметил Шаргунов.

Он добавил, что с частью высказываний Коломойского очень сложно поспорить.

«Действительно, Украину пытаются превратить АнтиРоссию, об этом и я говорил часто, и вот сейчас человек, которого называют чуть ли не крёстным отцом действующего украинского президента, открытым текстом это произносит. Но эти слова влиятельного персонажа звучат, как некие выкрики юродивого и только усугубляют ощущение общего сумбура вместо музыки украинской политики. Ощущение безумной какофонии», – резюмировал Шаргунов.

Как сообщал ПолитНавигатор, Коломойский в интервью Financial Times призвал Зеленского объявить дефолт по обязательствам Украины.

Также олигарх призвал нового президента поменьше слушать Запад, чтобы не закончить, как Порошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть