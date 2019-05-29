Коломойский за годы изгнания соскучился по кровавой клоунаде

29.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Громкие заявления вернувшегося на Украину олигарха Игоря Коломойского – откровенный пиар вперемешку с цинизмом из уст человека, который непосредственно приложил руку ко всему, что происходило со страной с начала госпереворота 2014 года.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Собственно, как было сказано, Коломойский троллит, причём троллит всех в разные стороны, но это можно назвать ещё одним привычным современным словом «хайп». Конечно, Коломойский такой «бизнес-хайпожор», который стремится произвести впечатление и создать шумиху вокруг собственной персоны. Вся эта клоунада представляется мне по-прежнему кровавой, поскольку и Донбассу нет спокойствия, и сами залихватские признания олигарха – они ведь на трагическую тему.

Дефолт – этот тотальное экономическое банкротство государства, которому предшествовало банкротство политическое, и к этому, несомненно, приложил свою руку и олигарх Коломойский – слабое, раздробленное олигархическое государство, которое пришло к государственному перевороту, и вот, обрубив контакты с ближайшим соседом, оказавшись ввергнутым в гражданскую войну, оно сегодня приходит к подобным высказываниям», – отметил Шаргунов.

Он добавил, что с частью высказываний Коломойского очень сложно поспорить.

«Действительно, Украину пытаются превратить АнтиРоссию, об этом и я говорил часто, и вот сейчас человек, которого называют чуть ли не крёстным отцом действующего украинского президента, открытым текстом это произносит. Но эти слова влиятельного персонажа звучат, как некие выкрики юродивого и только усугубляют ощущение общего сумбура вместо музыки украинской политики. Ощущение безумной какофонии», – резюмировал Шаргунов.

Как сообщал ПолитНавигатор, Коломойский в интервью Financial Times призвал Зеленского объявить дефолт по обязательствам Украины.

Также олигарх призвал нового президента поменьше слушать Запад, чтобы не закончить, как Порошенко.