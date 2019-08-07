Коломойскому в Москве указали на место – его это взбесило

07.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Олигарх Игорь Коломойский, еще не так давно делавший реверансы в адрес России, сменил риторику на антироссийскую в последнем интервью агентству РБК, поскольку все попытки через переговорщиков найти взаимопонимание в Москве потерпели крах.

Такую версию «ПолитНавигатору» озвучил экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко.

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«Коломойский не смог найти переговорщиков в России и не смог найти поддержку. Такие переговоры ведут практически все, кто называет сегодня себя политиками либо уважаемыми бизнесменами на территории Украины. Ему указали на его место, потому это его взбесило.

Второе – Коломойский никогда не говорит «никогда» – он циничный, жесткий и весьма прагматичный бизнесмен, поэтому это абсолютно не говорит ничего о том, что он откажется от дальнейших попыток найти контакты на территории России.

Подобными заявлениями он пытается повысить свою позицию для дальнейших переговоров, которые все равно будут пытаться провести на территории России.

И третье – давайте вспомним 14-й год. Кто профинансировал поджог одесситов в Доме профсоюзов, бандитские формирования, которые уничтожали людей на Донбассе? Его сущность никогда не менялась – деньги и интересы для него являются самыми главными приоритетами», – заявил Колесниченко.