Колониальная покорность: премьер Грузии отправился на поклон к Эрдогану

03.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с государственным визитов в Турцию. Главу грузинского Кабмина сопровождает солидная делегация, в состав которой входят министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

У премьера можно было бы поинтересоваться, а почему в составе делегации нет Варлама Голетиани, возглавляющего движение «Защитники ущелья Риони». Именно это, и уже достаточно многочисленное движение, радикальным образом протестует против передачи турецким компаниям значительных территорий в этом ущелье сроком на 99 лет. Ну и так ясно, что Голетиани в правительственной делегации быть не может, потому что представители грузинской политической элиты приезжают в Турцию с совершенно другими задачами – на поклон.

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В ходе своего визита до встречи с президентом Эрдоганом Ираклий Гарибашвили посетил мавзолей Ататюрка и возложил венок к могиле основателя турецкой республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции заявил следующее: «Турция видит в Грузии ключ к региональному сотрудничеству. Мы верим, что можем проводить разные работы, которые укрепят и увеличат значение нашего региона и мир».

Эрдоган вольно или невольно предназначение Грузии раскрыл. Оказывается, она именно ключ к региональному сотрудничеству. Для целой страны роль ключа – это очень немного и очень странно. Ключ вещь необходимая, но уж очень маленькая. Восточная изощренность и витиеватость Эрдогана прочитывается довольно таки легко. Грузия – этот тот ключ, который откроет дорогу к голубой мечте президента Турции – неосманской империи и Великому Турану.

Эрдоган в очередной раз напомнил, что очень ценит сотрудничество с Азербайджаном и поддерживает всяческое трехстороннее сотрудничество. При этом наряду со знакомой комбинацией Турция-Грузия-Азербайджан, упомянул и новую – Грузия-Азербайджан-Армения. Очевидно, это лучший пример того, что язык человека начисто лишен костей.

У Эрдогана уже есть опыт трехстороннего «сотрудничества» с Арменией в виде объединенной турецко-азербайджанской армией, нанятых и переброшенных в Карабах террористов, истребителей F-16 и беспилотников «Байрахтар». Особой формой сотрудничества, очевидно, является и полная блокада Армении со стороны Турции и Азербайджана. И это говорится абсолютно открыто и серьезно. Решено даже провести заседание высшего стратегического совета и дать специальное поручение МИДам Турции и Грузии. При этом Эрдоган выразил уверенность, что существующие отношения будут развиваться.

Грузинский премьер, приглашая Эрдогана в Тбилиси, сказал следующее: «Естественно, мы коснулись ситуации в регионе. Я ознакомил президента с текущей ситуацией в нашей стране. Естественно, мы затронули и вопросы оккупации. Конечно, альтернативы миру нет. Все конфликты необходимо разрешать мирным путем. С этим оптимизмом и этим пафосом хочу заверить Вас, господин президент, что мы готовы очень активно работать, сотрудничать, осуществлять вместе много проектов».

Что имел ввиду Гарибашвили, говоря о безальтернативности мирных решений? То, каким «мирным путем» решался вопрос в Нагорном Карабахе? Какие еще проекты в портфеле у союзников? Нужно ли ожидать, что с истечением срока Карского договора, турки уже официально возьмут в аренду Аджарию, а Азербайджан – регион Квемо-Картли, который они так усердно считают исконно своей территорией – Борчало. Лет так на 499. К несчастью, возможность появления таких проектов в Грузии уже никого не удивит. А ведь за ними могут последовать и другие.

Грузинские земли в течение XIX века по кусочкам собирала Россия. Современное грузинское государство и современная грузинская нация – это то, что собрала и защитила Россия. Всего за три десятка лет так называемой независимости грузинские политики успели растерять территории, и население страны, и главная беда заключается в том, что этот процесс продолжается. И защитить сегодня Грузию практически некому. Россию от себя всячески отталкивают, а Запад, по традиции, пальца об палец не ударит.

P.S. Исторически сложилось так, что Грузия расположилась между двумя исламскими государствами – Турцией и Азербайджаном, которые, как показали последние события в Нагорном Карабахе, развернули войну против христианской Армении. Так может и грузинским политикам настало время наконец-то осознать, сделать правильные выводы, что христианская Грузия уцелеет и не разлетится в щепки лишь в том случае, если будет выбирать себе в союзники не Турцию и Азербайджан, а христианскую Россию, которая неоднократно приходила ей на помощь.