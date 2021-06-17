Команда Лукашенко потеряла право называться другом России – Трухан

17.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Белорусское руководство своей политической «многовекторностью» лишилось права называться другом России – теперь для Москвы они такие же клиенты, как и все остальные государства.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил военный эксперт, полковник Центрального аппарата Минобороны России в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как и с кем дружить, зависит от того, захочет ли кто-то с вами дружить. С вами дружить никто не будет – вами будут командовать. Потому что вы право на дружбу потеряли своими обманами и верчениями жопой. Вы уже не друзья, вы уже клиенты. Друзья в трудную минуту приходят. Союзник в 2014 году Крым признаёт. И до сих пор не издано ни писка. Как они там, не хотели становиться под санкции? Они встали сейчас под санкциями», – сказал он.

Напомним, накануне белорусский посол в Киеве Игорь Сокол принял участие в антирусской платформе, посвящённой, в том числе и вопросам «деоккупации Крыма».