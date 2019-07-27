Команда «Зе» вознамерилась угробить Крым и Донбасс «украинским культурным контентом»

27.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Команда Владимира Зеленского планирует продолжать «информационную войну» против России путем распространения украинской пропаганды и «культурного контента» на республики Донбасса и Крым с помощью новых телеканалов и интернет-ресурсов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Слуга народа» заявил советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны посмотреть, что нам мешает туда доставлять теле- и радиосигнал в тех рамках, в которых мы можем это делать. Второй вопрос контентный. Не стоит надеяться, что мы можем выиграть информационную войну только информационным вещанием, которое, безусловно, важно, но этого недостаточно, и мы должны туда давать наш контент не только информационный, а также развлекательный и просветительский.

Мы планируем создать агрегатор украинского контента, который будет наполняться как за счет государственной поддержки продуктами общественного телевидения, так и за счет частных медиа и тех проектов, которые создаются гражданским обществом – это видеоблогинг и так далее.

Прежде всего, этот агрегатор должен быть доступен на оккупированных территориях. Люди могут оттуда брать то, что им понравится. Мы не навязываем что-то, мы даем возможность выбрать, но это украинский контент, и это важно, потому что люди там выпадают не только из нашего информационного пространства, а и из нашего культурного пространства, что не менее важно.

И, конечно, за счет этого контента мы сможем наполнять каналы вещания, как минимум, один на Крым и один на Донбасс. Поэтому я говорю о каналах вещания на оккупированные территории, и мы также размышляем над мощным каналом полноценного иновещания, который так и не удалось сделать», – разглагольствует Потураев.

При этом советник президента отметил, что считает необходимым использовать «вражеский» язык, как оружие, с помощью которого нужно доносить киевскую пропаганду на «оккупированные» территории.

«Не только вещание, но и украинское образование на украинских территориях почти уничтожено. Там украинский язык агрессивно замещается российским. Поэтому мы должны использовать в этом случае язык, как оружие, и воевать с врагом, используя все имеющиеся виды оружия, в том числе язык.

Я считаю, что при голосовании за так называемый закон о государственном языке, не были учтены потребности украинского иновещания, так как теперь все наши вещатели должны говорить на государственном языке, поэтому надо учесть интересы иновещания, и понимая, что эта история завтра не закончится, особенно учитывая тяжелую ситуацию с Крымом, нужно предусмотреть особенности вещания на оккупированной территории с использованием не только украинского языка», – резюмировал Потураев.

Напомним, ранее Никита Потураев заявлял, что считает справедливым арест обвиняемого в госизмене главреда «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского.