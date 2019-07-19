«Предатель Вышинский был свидетелем на моей свадьбе» – советник Зеленского

19.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Арест обвиняемого в госизмене главреда «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского новые украинские власти считают справдливым.

Об этом в интервью украинскому пропагандистскому ресурсу «Цензор.нет» заявил советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я мало того, что учился с Кириллом Вышинским на одном потоке, мы с одного факультета, так он ещё свидетелем был на моей свадьбе вообще-то. Я с ним знаком с 1987 года», – рассказал Потураев.

«Когда он начал работать на Россию?» – спросил ведущий.

«Когда он стал государственным преступником? Я не помню точно год, но, понятно, Дима Киселёв вернулся в Москву отсюда, это было после «оранжевой революции», Кирилл ещё какое-то время поработал на ICTV, а потом начал работать на канал «Россия», собственно, его Дима позвал, наверное, это 2006 год», – вспоминал советник президента.

«Какова его будущая судьба?» – уточнил журналист.

«Смотрите, я бы его обменял, но они же не хотят, им выгоднее, чтобы он сидел, соответственно, он сидит. Мы последний раз виделись за месяц до его ареста, причём, случайно. Мы с ним перестали общаться ровно на майдане, на теме майдана. Прям совсем перестали, не виделись, не слышались, потом, когда я был в Днепровской области, когда уже война, он позвонил, хотел, чтобы поговорили с их корреспондентами, тогда их ещё не вышвырнули из страны, ещё шатались эти группы «России», я ему сказал: «Извини» – заявил Потураев.

«Он предатель?» – спросил интервьюер.

«Да, к сожалению, да. Я считаю, что он просто работал против собственной страны», – ответил политэксперт Зеленского.

Отметим, что близкий к Зеленскому политконсультант Дмитрий Разумков регулярно посещал офис «РИА Новости-Украина», где проходили пресс-конференции, модератором которых выступал Кирилл Вышинский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Потураев предлагал «сажать на кол и рубить головы»восставших жителей Донбасса.