Команда Зеленского отметила самую позорную дату в истории Украины

01.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

При президенте Украины Владимире Зеленском позорное празднование годовщины принятия в 1941 году во Львове гитлеровскими коллаборационистами «Акта провозглашения Украинской державы» вышло за пределы Западной Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Вчера на Украине в очередной раз отметили годовщину так называемого «провозглашения украинской державы» актом Бандеры от 30 июня 1941 года. Примечательно, что в этом году позорное «празднование» преодолело пределы западноукраинских областей. В частности, в Херсоне за день до приезда туда президента Зеленского были размещены билборды с изображением этого документа.

В том, что речь идет именно об акте фашистских коллаборационистов, легко убедиться всего лишь по одной выдержке: «Украинская держава будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера творит новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».

Тем не менее, столь явное проявление неонацизма нисколько не смутило Зеленского, чей дед, кстати, сражался под знаменами тех самых «московских оккупационных» сил, о которых идет речь. Впрочем, президент уже неоднократно демонстрировал свою лояльность к праворадикальным организациям», – заявил Муратов.

Он отметил, что по ряду вопросов именно агрессивное меньшинство определяло для президента Укаины «красные линии», и Зеленский шел у них на поводу даже в ущерб интересам большинства граждан.

«Того самого в очередной раз обманутого большинства, которое и обеспечило ему ранее победу на выборах, простодушно поверив в антипорошенковскую риторику.

Из этого следует очевидный вывод, что, какой бы мед ни лился с уст постмайданных политиков, их слова не заслуживают доверия. Они обслуживают интересы западных кукловодов и местных олигархов, разбазаривая страну и превращая ее в гетто под контролем банд национал-радикалов», – добавил общественник.

«Именно против такого будущего выступил Донбасс в 2014 году, определив для себя в качестве ориентиров сохранение исторической памяти и традиционных ценностей, совместное развитие в дружной семье братских народов Русского мира. Именно поэтому, несмотря на все испытания, мы верны своему выбору, и наш выбор – Россия!» – заключил Муратов.