Скандал с клятвой Гитлеру в Херсоне получил продолжение

28.06.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

История с билбордами в Херсоне, на которых горожан поздравляют с годовщиной принятия в 1941 году во Львове гитлеровскими коллаборационистами «Акта провозглашения Украинской державы», получила своё продолжение.

Политолог Владимир Корнилов сообщил, что местные жители обнаружили ситилайты, где на фотографии «Акта» даже не заретушированы славословия в адрес Гитлера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что ранее от имени мэра Херсона Мыколаенко на улицах города появились поздравительные баннеры, с фрагментом текста «Акта провозглашения Украинской державы» со стыдливо прикрытым жовто-блакитной лентой местом, где упоминается «Национал-Социалистическая Великая Германия под предводительством вождя Адольфа Гитлера», а также «Союзная немецкая армия». Теперь же в городе обнаружились плакаты, где можно увидеть весь текст «Акта».

«Помните билборды от имени мэра Херсона с нацистско-бандеровским Актом 1941 года? Я ещё обратил внимание на то, что слово «Гитлер» прикрыто сине-желтым флажком. А вот бдительные жители Херсона увидели на троллейбусных остановках ситилайты, на которых Гитлера и не замазывают. Гордятся сотрудничеством с нацистами», – написал Корнилов.

«С уважением городской голова Владимир Миколаенко и депутаты горсовета VII созыва», – подписаны плакаты с гитлеровской пропагандой.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко констатировал, что население Херсона отреагировало на скандал пассивно.

«Печально, что люди на эти вещи не обращают внимания, печально, что на сегодняшний день общество деградирует», – заявил он «ПолитНавигатору».

«Последствия будут для херсонских руководителей. Кто историю унижает, не помнит, тот не имеет будущего – такие будут последствия для всей Украины. Украины может скоро не стать, и эти признаки видны налицо», – добавил Журавко.