Команда Зеленского запускает похороны украинского села

06.08.2019, [Forwarded from Dima Kot]Киев, Максим Карпенко

Украинское село вымрет через 10-15 лет. К этому приведет политика новой украинской власти в случае, если она откроет для продажи рынок земли в стране.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт подчеркнул, что избиратели Зеленского, в том числе в сельской местности, голосовали за его партию «Слуга народа» на парламентских выборах, не понимая сути ее политической программы.

«Люди не смотрели даже на то, как эта политика обернется против них, эта экономическая политика либертарианства. Да, для креативного класса то, что предлагает команда Зеленского – это приемлемо, это понятно. А вот для остатков индустриального рабочего класса, для села – это похороны. Поскольку запуск рынка земли приведет не только к экономическому росту ВВП в два раза, а умалчивают, что это приведет к слому всей социальной структуры села. Украинское село в его классическом понимании за 10-15 лет перестанет существовать», – заявил Золотарев.

Ранее Золотарев говорил, что открытие свободного рынка земли, что означает начало продажи украинских черноземов транснациональным корпорациям, сделает миллионы украинцев безработными и приведёт к внутренним конфликтам, которые продлятся десятилетия.