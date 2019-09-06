06.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Команде Зеленского следует бояться вовсе не Порошенко – киевский эксперт

Бывший украинский президент Петр Порошенко, практически полностью потерявший поддержку жителей страны, не способен совершить на Украине новый госпереворот.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал политический эксперт Валентин Гладких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой путч? Путч может создать только тот, кто имеет достаточно высокий уровень социальной поддержки. И это точно не Порошенко. Если бы Порошенко был человеком, который способен организовать путч, он бы до сих пор был президентом…

Если путч и будет, то его как-раз создаст тот, кого назначили на должность, чтобы он противодействовал путчу. Вот это надо понимать и осознавать. Мне кажется, в команде президента это до сих пор не осознали – от кого на самом деле исходит угроза его власти», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в центре Киева на «Майдане независимости» прошла акция сторонников экс-президента Петра Порошенко, пригрозивших Владимиру Зеленскому новыми восстаниями.

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