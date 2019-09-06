«Мал клоп, да вонюч» – на Майдане Зеленскому грозят восстанием

06.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В центре Киева на «Майдане независимости» прошла акция сторонников экс-президента Петра Порошенко, протестовавших против освобождения экс-начальника Первой Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха.

Соответствующий видеоролик опубликовал на своем YouTube-канале киевский блогер Владимир Филиппов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе акции порядка сотни активистов развернули плакаты с изображением красной линии, которая символизировала предупреждение для нынешнего президента Владимира Зеленского.

«Эта акция не является политической, это акция нас с вами – народа Украины, поэтому сейчас может высказаться каждый. Акция называется «Красная линия». То, что сейчас происходит в государстве многим из нас не понятно. Мы говорим новой власти о «красных линиях», которые нельзя переступать.

Сегодня это было сделано. Был освобожден Цемах – преступник, сепаратист, враг, человек, подозреваемый в уничтожении МН17 и убийстве почти трехсот человек. Он является откровенным врагом, который воевал против Украины. Этого достаточно для ареста. В вопросе освобождения наших пленных власть идет на шаги с признаками предательства всех людей, которые погибают за Украину», – заявил один из организаторов мероприятия.

Протестующие сравнили освобождение украинским судом экс-командира ДНР с государственной изменой, которая может привести к новым «народным» восстаниям.

«Сегодня, когда мы услышали новость об освобождении Цемаха, это повергло в шок. Кто-то не понял, кто такой Цемах. Эта фамилия звучала несколько дней. Сегодня с ней уже связаны конкретные действия. Лично я, когда писал публикацию, просто наступил момент, когда я не смог сидеть и смотреть, как и вы все, что здесь происходит. Не было цели организовать эту акцию, все происходило на ходу. Хотелось сказать действующей власти, что мы есть. Никто не сидит и никто просто не твиттит и не постит возмущения в Facebook, а можем собраться за три-четыре часа, чтобы высказать свою гражданскую позицию», – добавил другой активист.

«Я надеюсь, что на Банковой нас слышно. Если не слышно, то мы сделаем завтра или послезавтра, в любой момент так, что услышит вся страна!», – пригрозил он.

После этого митингующие запели гимн Украины и, помимо стандартных майдановских лозунгов, начали скандировать: «Вон за красную линию», «Цемаха под стражу» и «Нет государственной измене».

Напомним, ранее депутат от «Европейской Солидарности» Виктория Сюмар пригрозила Владимиру Зеленскому, сравнив его с бывшими президентами Леонидом Кучмой и Виктором Януковичем, чьи попытки расширить собственные полномочия закончились «Оранжевой революцией» и Майданом.