Командир «Азова» признал сдачу в плен и валит все на Киев
Командир неонацистского полка «Азов» Денис Прокопенко сообщил, что остатки мариупольского гарнизона, заблокированные на заводе «Азовсталь», сдаются по приказу вышестоящего командования.
Об этом он заявил в ходе очередного видеообращения из катакомб завода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Слава Украине! 86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Несмотря на тяжёлые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы постоянно настаивали на трёх самых важных для нас условиях, а именно – гражданские, раненые и погибшие», – сказал главный «азовец».
«Гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили необходимую помощь, и их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию. Что касается погибших героев, процесс идёт. Надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих воинов. Слава Украине!» – заявил «Редис».
Ополченец и военкор Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский, считает, что «азовцам» можно рассчитывать разве что на «эвакуацию» погибших на подконтрольную Украине территорию.
«На видео Дениска, как обычно, п#$дит. Никто безногих петухов отпускать не будет. Может быть дохлых отдадут, чтоб тут не воняли», – написал он на своей странице.
По его словам, главная ложь главаря националистов – это сдача по приказу: «приказ в Киеве отдали, когда «азiвці» уже решили сдаться». Фомин подчеркнул, что переговоры начались ещё за 10 дней до сдачи в плен.
«Не будет Мариуполя – не будет Украины» – напоминают в телеграм-каналах слова самих «азовцев».
Украинский политолог Василий Вакаров отметил, что уже все, кроме киевской пропаганды, говорят о сдаче города и капитуляции «Азовстали».
«Зеленский, когда пересчитывал города, которые мы потеряли, опять назвал Мариуполь. Представители Красного Креста уже официально говорят о военнопленных. Они говорят, что военнопленные, вот мы приехали, посмотрели. Это уже свидетельствует о том, что мы потеряли Мариуполь и наши военнослужащие в плену.
В Украине об этом никто не говорит. Никто не говорит, что наши 1700 людей попали в плен, я говорю об «Азовстали» сейчас, никто не говорит о тех сотнях, тысячах, которые раньше попали в плен», – констатировал Вакаров в эфире телеканала «Россия 1».
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