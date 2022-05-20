Командир «Азова» признал сдачу в плен и валит все на Киев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Командир неонацистского полка «Азов» Денис Прокопенко сообщил, что остатки мариупольского гарнизона, заблокированные на заводе «Азовсталь», сдаются по приказу вышестоящего командования.

Об этом он заявил в ходе очередного видеообращения из катакомб завода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Слава Украине! 86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Несмотря на тяжёлые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы постоянно настаивали на трёх самых важных для нас условиях, а именно – гражданские, раненые и погибшие», – сказал главный «азовец».

«Гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили необходимую помощь, и их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию. Что касается погибших героев, процесс идёт. Надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих воинов. Слава Украине!» – заявил «Редис».

Ополченец и военкор Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский, считает, что «азовцам» можно рассчитывать разве что на «эвакуацию» погибших на подконтрольную Украине территорию.

«На видео Дениска, как обычно, п#$дит. Никто безногих петухов отпускать не будет. Может быть дохлых отдадут, чтоб тут не воняли», – написал он на своей странице.

По его словам, главная ложь главаря националистов – это сдача по приказу: «приказ в Киеве отдали, когда «азiвці» уже решили сдаться». Фомин подчеркнул, что переговоры начались ещё за 10 дней до сдачи в плен.

«Не будет Мариуполя – не будет Украины» – напоминают в телеграм-каналах слова самих «азовцев».

Украинский политолог Василий Вакаров отметил, что уже все, кроме киевской пропаганды, говорят о сдаче города и капитуляции «Азовстали».

«Зеленский, когда пересчитывал города, которые мы потеряли, опять назвал Мариуполь. Представители Красного Креста уже официально говорят о военнопленных. Они говорят, что военнопленные, вот мы приехали, посмотрели. Это уже свидетельствует о том, что мы потеряли Мариуполь и наши военнослужащие в плену. В Украине об этом никто не говорит. Никто не говорит, что наши 1700 людей попали в плен, я говорю об «Азовстали» сейчас, никто не говорит о тех сотнях, тысячах, которые раньше попали в плен», – констатировал Вакаров в эфире телеканала «Россия 1».