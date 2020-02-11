11.02.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Украина
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Командир ДНР предложил нанести точечные удары по Украине


Республики Донбасса должны начать нанесение точечных ударов по украинской группировке в ответ на гибель своих военнослужащих.

Соответствующий призыв обнародовал основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковски, комментируя гибель четырех военнослужащих Луганской Народной Республики в результате украинского обстрела.

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Ходаковский полагает, что в настоящий момент Киев убивает защитников Донбасса «безответно и безнаказанно».

«…Виню ли я Украину? Нет. Она делает своё дело. Ее задача – нас убивать, – и она нас убивает. Что в этом противоестественного? … В происходящем противоестественно только одно: то, что мы позволяем это делать безответно и безнаказанно», – отмечает автор в своем блоге.

«Вернёмся к старой риторике: будем считать, что своими жертвами мы не позволяем втянуть Россию в масштабный конфликт. Не знаю, насколько такое предположение зрелое, но пусть будет так.

Но как мне кажется, точечная, но эффективная реакция ситуацию сильно не поколебала бы, но кое-кого отрезвила. И так по каждому нарушению. Честно говоря, надоел уже этот «плач Ярославны», – призывает Ходаковский.

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