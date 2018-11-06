Командир ДНР рассказал, как в Москве «свернули» Новороссию

06.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Владислав Сурков, курирующий в российской власти ситуацию на Донбассе, должен отменить решение о разделении региона на ЛНР и ДНР. В 2014 году местные жители голосовали за присоединение к России, а не создание двух микроскопических образований.

Об этом в своем блоге заявил экс-министр секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотел бы спросить Владислава Суркова: Вы понимаете, что до войны мы с Луганском были одним целым и перемещались свободно безо всяких границ? Мы хотели объединения с Россией, но в результате разъединились даже с Луганском, – как такое могло произойти?

Понятно, почему мы разделились с Украиной, но почему нас разделили с Луганском?! Это что, такой эксперимент по борьбе с глобализацией методом территориального дробления на отдельно взятой местности? Наше объединение с ЛНР – самый надёжный маркер. Можно смело утверждать, что пока мы раздельны – сохраняется угроза попытки заталкивания нас в Украину», – написал Ходаковский.

«Сначала был референдум о присоединении, и как бы ни звучали формулировки – люди шли голосовать именно за присоединение к России. Потом под кураторством Глазьева начал развиваться проект Новороссия, как альтернатива несостоявшемуся присоединению. Потом куратором определили Суркова, который свернул Новороссию и создал два квазигосударства ДНР и ЛНР, разделив нас надвое. В рамках Новороссии мы должны были стать одним государством», – напомнил автор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее о необходимости объединения ЛНР и ДНР заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов.