Командир Донбасса призвал не злорадствовать по поводу крушения АН-26. Бойцы с ним не согласились

28.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Уже несколько дней продолжаются споры по поводу крушения самолёта ВВС Украины АН-26 под Харьковом, на борту которого находились курсанты.

Неожиданно с призывом не злорадствовать по поводу катастрофы выступил один из командиров донецкого ополчения Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я догадывался, что ситуация с падением украинского самолета с курсантами вызовет дискуссию в нашем обществе – это неизбежно: деформация коснулась всех, независимо от стороны конфликта. Удивляют, правда, случаи, когда наши попытки сохранять адекватность и уметь различать понятия критикуются людьми, которые даже не были с нами в разгар событий четырнадцатого года, вернувшись на территорию много позже из, как ни странно, Украины. Это, примерно, как наши ренегаты, бежавшие туда, теперь самые гневные наши обличители.

По поводу своей позиции, которая даже не позиция, а человеческая реакция, пробивающаяся сквозь такую же деформацию, которой подверглись и многие, скажу одно: заставить других быть людьми невозможно, но можно попробовать заставить себя оставаться человеком.

Вероятнее всего не те, кто сейчас больше всего злорадствует по поводу трагедии, примут на себя удар нового возможного витка войны – они найдут повод «объявить самоотвод». Это нам с ними воевать, это нам ломать в себе желание надавить на спусковой крючок и добить, а вместо этого доставать жгут и останавливать им кровотечение, заведомо зная, что далекие от войны крикуны и это вменят нам в вину. Но мы проиграем только тогда, когда, видя поверженного врага, не увидим человека не в нем, а в себе», – написал он.

В ответ на заявление Ходаковского военный эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов напомнил, что пока ещё война не закончена, а потому – не время для призывов относиться к врагу «человечно».

«Ага, очень удобная позиция – мы тут понимаешь, сердобольные Дартаньяны, а вы злобные и бесчеловечные упыри.

Ну так, на минуточку. Врага пока ещё не победили. Сидим в глухой обороне, и вместо того, что признать очевидное, занимаемся аутотренингом, повторяя раз за разом мантры официальной пропаганды, о том, что никакой войны нет, про братский народ, что вот-вот, ещё чуть-чуть, и экономика Украины рухнет, что на Западе все нас любят и только желают нам добра и счастья.

Знаете, в 1942 году, когда на Волге в городе Сталинград решалась судьба СССР, Константин Симонов написал стихотворение «Убей немца», и многие потом говорили, что это стихотворение убило больше врагов, чем все снайперы за время войны.

Да, это потом, были и приказы о гуманном отношении к мирному населению Германии и запреты воздушных бомбардировок столиц европейских городов, а в 1942 году во время битвы за Сталинград, это был Константин Симонов и его стих – Убей немца…» – написал эксперт в своём блоге.

В свою очередь, бывший лидер пророссийского киевского «Верного казачества» Алексей Селиванов, ныне служащий в ЛНР, на своей странице в Facebook подчеркнул, что люди, добровольно идущие служить в ВСУ, ничем не лучше обстреливающих Донбасс карателей.

«По поводу украинских курсантов и всех, кто носит украинскую военную форму.

Украинская армия сейчас воюет с Донбассом. А внутри государства рассказывает, что ещё и с Россией. Кто считает их войну неправедной – переходит на сторону ополчения (как я), уезжает из страны или «косит». Остальные, кто надевает украинскую форму, тем самым расписываются, что готовы бомбить и расстреливать собственный народ (жители Донбасса по украинским законам). Или русских в целом (что, на мой взгляд, ничем не лучше). И превращаются в законную военную цель.

Правда, есть ещё две возможности для порядочного человека в ВСУ. Делиться информацией с нами либо ждать возможности перейти на нашу сторону», – отметил Селиванов.

Событие также не обошёл стороной и бывший киевлянин, участник отряда Моторолы при обороне Славянска Дмитрий Жуков.

«Не скорблю и не злорадствую. Если парни крещеные, их надо помянуть. А в контексте того, что НАТОвская авиация активно осваивает украинское воздушное пространство, считаю, что профессия военного летчика в Украине должна терять свой престиж. По итогу наше ПВО будет отрабатывать по тем и другим, никого не пожалеем в бою», – написал он в соцсети.

Напомним, накануне «крышуемые» СБУ националисты уже обвинили в организации крушения самолёта Россию.