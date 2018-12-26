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Командир ополченцев отчитал Наталью Поклонскую
Бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков подверг критике опубликованное накануне новогоднее поздравление депутата Госдумы Натальи Поклонской, где она предстает на скакуне с бокалом шампанского в руках на фоне особняка.
Стрелков обращает внимание на неуместность подобного ролика в условиях, когда жители Донбасса, где родилась сама Поклонская, продолжают страдать под ежедневными обстрелами.
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При этом депутат Госдумы предпочла не упоминать о том, что российские чиновники по-прежнему отказываются говорить хотя бы о перспективе воссоединения ЛДНР с Родиной по примеру Крыма, за что и выходили на улицы участники Русской весны в 2014 году.
«Пусть же поздравления Натальи Владимировны Поклонской – урожденной в Луганской области, где всё остальное население «не так встало за Россию», – вдохновит ее благодарных земляков на терпение в нелегкой борьбе за дело возвращения в лоно «единой Украины».
А мы порадуемся за то, что некоторые из тех бывших высокопоставленных украинских чиновников, которые вовремя успели перейти на нужную сторону и проявили выдающуюся гибкость в приспособлении к россиянским образцам поведения, – нынче могу заслуженно выступать «законодателями моды» в «новом россиянском дворянстве».
С Новым Годом, Наталья Владимировна! С новым счастьем!» – язвительно комментирует Стрелков.
Метки: Наталья Поклонская
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