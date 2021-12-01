Командир ополчения Донбасса обвинил Шария в лукавстве

01.12.2021  14:14 (Мск), Киев,
Михаил Рябов.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Новости Украины

Блогер Анатолий Шарий, опубликовавший накануне интервью с брошенной в Луганске 89-летней матерью секретаря Совбеза Украины Александра Данилова, лукавил, демонстрируя показательное благородство, когда передавал пенсионерке сумму, эквивалентную 100 евро.

Об этом заявил экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Блогер Анатолий Шарий, опубликовавший накануне интервью с брошенной в Луганске 89-летней матерью секретаря Совбеза...

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«Я не смотрю Шария. Осознаю его полезность, но не смотрю. Что-то есть в его манере, в его подходе, что меня отталкивает, и я даже не пытался понять, что именно, пока у многих в ленте не увидел ролик, в котором Шарий разоблачает некоего Данилова, а попутно просто мстит ему. Данилов этот входит в верхушку украинской власти и прикрыл собой действия  власти против Шария и его семьи – действия, согласен, гнилые.

В принципе, Шарий имеет право на ответ, но деньги, которые человек Шария сунула старой женщине, постоянно путая ДНР с ЛНР в разговоре, не окупают того,  что Шарий точно так же использовал чью-то мать в своих политических целях, лукаво маскируя это благими намерениями, что не менее гнило, как по мне. Хотел помочь? Дай просто денег. Но хотел не этого, а публичной порки Данилова, чего и не скрывал, в принципе. И все в лучших традициях псевдоблаготворителей: на камеру, подотчёт. С этим Даниловым мы воюем, как и со всей украинской властью, но ни разу нам не пришло в голову найти его мать и поспекулировать на этом», – пишет Ходаковский в своем блоге.

Его запись вызвала протесты со стороны многочисленных поклонников Шария.

«Для многих, оказывается, персона Шария сакральная) Но я не сторонник принципа, что цель оправдывает средства. Давайте спросим старуху, что она сделала с этими восемью тысячами рублей, когда узнала, как и для чего ее использовали?» – прокомментировал Ходаковский протесты оправдывающих действия Шария.

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