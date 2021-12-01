Командир ополчения Донбасса обвинил Шария в лукавстве

Блогер Анатолий Шарий, опубликовавший накануне интервью с брошенной в Луганске 89-летней матерью секретаря Совбеза Украины Александра Данилова, лукавил, демонстрируя показательное благородство, когда передавал пенсионерке сумму, эквивалентную 100 евро.

Об этом заявил экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не смотрю Шария. Осознаю его полезность, но не смотрю. Что-то есть в его манере, в его подходе, что меня отталкивает, и я даже не пытался понять, что именно, пока у многих в ленте не увидел ролик, в котором Шарий разоблачает некоего Данилова, а попутно просто мстит ему. Данилов этот входит в верхушку украинской власти и прикрыл собой действия власти против Шария и его семьи – действия, согласен, гнилые.

В принципе, Шарий имеет право на ответ, но деньги, которые человек Шария сунула старой женщине, постоянно путая ДНР с ЛНР в разговоре, не окупают того, что Шарий точно так же использовал чью-то мать в своих политических целях, лукаво маскируя это благими намерениями, что не менее гнило, как по мне. Хотел помочь? Дай просто денег. Но хотел не этого, а публичной порки Данилова, чего и не скрывал, в принципе. И все в лучших традициях псевдоблаготворителей: на камеру, подотчёт. С этим Даниловым мы воюем, как и со всей украинской властью, но ни разу нам не пришло в голову найти его мать и поспекулировать на этом», – пишет Ходаковский в своем блоге.