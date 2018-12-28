Командир ополчения объяснил, почему Лавров не прав

28.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Отказ от проекта Новороссия под предлогом того, что «России нужна вся Украина»- ошибочный выбор. Провозглашенные республики должны не стесняться «откусывать» кусок за куском украинской территории, а не ждать, пока наступит возможный в теории момент, чтобы забрать всё.

Об этом в эфире интернет-канала «Диалог» заявил экс-глава Совбеза ДНР и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Те, кто называет проект «Новороссия» вдруг обнаруженной миной замедленного действия и вовремя остановленной, поскольку «Новороссия противоречит доктрине освоения всей Украины», – я не разделяю эту точку зрения.

Я считаю, что неплохо осваивается вся Украина и поэтапно. Ничего в этом страшного нет, и я думаю, что это единственный более-менее реалистичный вариант. Всегда можно потом присоединять к этой Новороссии или как-то иначе ее переименовывать, всегда можно присоединять территории, которые будут и по духу, и по смыслу соответствовать тому, к чему мы стремимся на самом деле.

Но, если мы сидим и смотрим на этот большой кусок и только истекаем слюной, понимая, что он нам в пасть не влезет, тогда, конечно, не приступим никогда ни к какому процессу, и никакого развития не будет.

Я думаю, что нужно поступать разумно, действовать так, как подсказывает обстановка. Если мы откладываем доступные возможности в сторону и ждем реализации всего и сразу, велика вероятность того, что мы ничего не дождемся вообще.

Я считаю, что каждый отвоеванный квадратный метр у той политической Украины, которую мы сегодня с вами наблюдаем, – это маленькая победа.

Почему мы должны отвоевание любого квадратного метра считать «миной замедленного действия», что в перспективе обернется против России, что мы отдадим предпочтение малому и, тем самым, отречемся от большего? Нет, нужно просто большее, откусывая по куску, заталкивать в себя, а не пытаться смотреть как мышь на огромный кусок и облизываться», – заявил Ходаковский.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Москва не намерена признавать ЛДНР, ссылаясь на то, что Россия надеется на восстановление отношений со всей Украиной после смены режима в Киеве.