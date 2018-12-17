«Лавров начал позорно вилять! Трусость и дряблость!»

17.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Глава МИД России Сергей Лавров «позорно вилял», когда сегодня в интервью «Комсомольской правде» пытался объяснить, почему Москва спустя пять лет войны отказывается признавать республики Донбасса и сохраняет отношения с нацистским режимом в Киеве.

Об этом в своем блоге пишет российский политолог Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лавров впервые при названии украинского режима употребил термин «с нацистскими чертами». Вроде хочется сказать – наконец-то, прозрел! Я, например, уже давно называл киевский режим нацистским на всех телеэфирах.

Но что это такое – «с нацистскими чертами»? Вроде еще не совсем нацистский что ли?

А ведь это режим:

– убивший более 10 тысяч человек на Донбассе

– заживо спаливший 48 человек в городе-герое Одессе

– установивший государственный праздник – «день защитника отечества» 14 октября в честь даты образования нацистской Украинской повстанческой армии (УПА)

– сделавший героями Украины Бандеру и капитана СС Шухевича (главкома УПА)

– режим, который ввел в армии официальное приветствие УПА: «Слава…» и т.д., продолжать эту гадость не хочу.

Что же господину Лаврову не хватает? Людей киевские нацисты мало убили что ли, или Порошенко пока не в эсэсовской форме ходит?

На совершенно правильный вопрос журналистки: почему же мы поддерживаем отношения с пронацистским режимом? (я этот вопрос на ТВ уже много раз задавал), Лавров начал позорно вилять: мол, отношения нам нужны с украинским государством, а не с украинским режимом (!).

Какой-то правовой бред: ведь политический режим (например, нацистский) – это и есть воплощение государства.

Нацистского режима в отдельно взятых квартирах, господин Лавров, не бывает вообще-то. Только в государстве! С которым наш министр отношений рвать явно не хочет.

Вообщем очередная уже всем надоевшая двойственность, трусость и дряблость нашей внешней политики. А обусловлена она тем, что подавляющая часть нашей так называемой «элиты» спит и видит, как закончатся санкции, и они вернутся в свои особняки во Флориде, на Лазурном берегу и т.д. Как уж тут западных ставленников на Украине излишне обижать?

Стыдно перед нашими еще живущими среди нас ветеранами Великой Отечественной войны. У них, наверное, болят раны, когда они слышат что в городе–герое Киеве, за освобождение которого они проливали свою кровь, есть улицы имени нацистских недобитков Бандеры и Шухевича», – рассуждает Платошкин.