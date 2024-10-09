Командир ВСУ: Депутат Дунда пусть сам с автоматом штурмует Белоруссию

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Депутат Верховной рады Олег Дунда, который не от большого ума хвастался в Вильнюсе перед беглыми российскими иноагентами, что ВСУ зайдут в Белоруссию и разоружат армию Лукашенко, пусть сам идёт в штурмовики.

Об этом на канале «Лана Тут» заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начнём с высказывания народного депутата – напасть на Беларусь, перенести туда зону боевых действий. Во-первых, предлагаю этому народному депутату вступить в штурмовое подразделение и первым с оружием напасть на Беларусь, пускай с линии фронта бежит вперёд с автоматом, разминируя территорию, пусть покажет своим примером товарищ народный депутат. Я считаю, что Беларусь на сегодняшний день может оказаться под угрозой обстрела с нашей стороны в единственном случае – если наша разведка увидит необратимую угрозу обстрела со стороны Беларуси, и сработает на упреждение. Если Беларусь будет угрожать каким-то видом вооружения, которое повлечёт последствия, она получит упредительный удар. Это будет справедливо по всем позициям», – сказал Ярославский.

«Пока Беларусь держит нейтралитет. Да, русские наступали с их стороны, но как ни крути, надо констатировать факт, что всю войну Беларусь старается держать нейтралитет. Я понимаю, как там Лукашенко петляет «между капелек», но я пока не считаю Беларусь нашим врагом, и дай Бог, чтобы так и не было. С Россией тут бы разобраться», – добавил командир ВСУ.