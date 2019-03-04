Командир ВСУ довёл своего подчинённого до дезертирства

04.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Сержант ВСУ самовольно оставил расположение части в зоне «ООС», не выдержав издевательств командира роты.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инцидент произошел в 54-й бригаде ВСУ, командир которой полковник Алексей Майстренко продолжает славиться наплевательским отношением к своему личному составу, а военнослужащие, уставшие от постоянных поборов, унижений и оскорблений со стороны командиров, самовольно оставляют место службы. 2 марта командир отделения сержант Пронько в связи с невыносимыми условиями службы и издевательствами со стороны командира роты самовольно оставил расположение части», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Главной военной прокуратуре Украины сообщали, что более 11 000 уголовных производств с 2014 года открыты за дезертирство, самовольное оставление службы и уклонение от службы в ВСУ.