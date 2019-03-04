//exit;
04.03.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина
Просмотров:

Командир ВСУ довёл своего подчинённого до дезертирства

Сержант ВСУ самовольно оставил расположение части в зоне «ООС», не выдержав издевательств командира роты.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Инцидент произошел в 54-й бригаде ВСУ, командир которой полковник Алексей Майстренко продолжает славиться наплевательским отношением к своему личному составу, а военнослужащие, уставшие от постоянных поборов, унижений и оскорблений со стороны командиров, самовольно оставляют место службы. 2 марта командир отделения сержант Пронько в связи с невыносимыми условиями службы и издевательствами со стороны командира роты самовольно оставил расположение части», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Главной военной прокуратуре Украины сообщали, что более 11 000 уголовных производств с 2014 года открыты за дезертирство, самовольное оставление службы и уклонение от службы в ВСУ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть