Командование ВСУ отказалось от своего погибшего солдата

06.05.2019

Украинское командование не предпринимает никаких действий по эвакуации тела своего солдата, погибшего в результате провальной вылазки ДРГ на территорию Донецкой Народной Республики.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, тело военного до сих пор находится в морге на территории ДНР, в то время как украинское руководство хранит молчание по поводу обстоятельств его гибели.

«Как было заявлено вчера, в ходе провальной операции с попыткой выхода диверсионно-разведывательной группы 35-ой бригады морской пехоты, противник понёс потери личного состава. Тело одного из погибших морпехов находится у нас, и украинская сторона не предпринимает никаких попыток для его вывоза. Более того, командир 35-й бригады Палас до сих пор пытается скрыть обстоятельства бездарно спланированной им боевой вылазки, в связи с чем, в бригаде по данному факту проводится разбирательство комиссией штаба «ООС», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также отметил, что у командующего «ООС» Сергея Наева, отправившего военнослужащих на верную смерть, не хватает мужества признать потери и организовать вывоз тела своего погибшего солдата.

«Ораторское искусство у него просыпается только тогда, когда нужно заявить об очередных мнимых успехах, чтобы выгодно преподнести себя новому руководству страны. А вот признать потери, понесённые в результате провальных действий он не в состоянии! Поэтому об этих вылазках, погибших и раненых бойцах, до сих пор молчат пропагандисты из так называемого пресс-центра штаба «ООС», – добавил в заключение представитель оборонного ведомства Республики.