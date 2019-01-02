Командование ВСУ планирует силовое подавление протестов венгров в Закарпатье

02.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Взятый в плен армией ДНР военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады рассказал о том, что командование ВСУ планирует использовать его бригаду для подавления возможных протестов этнических венгров в Закарпатье.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что 128-я горно-штурмовая бригада дислоцируется в городе Мукачево Закарпатской области и, как известно, военно-политическое руководство Украины в последнее время всячески поощряет притеснение национальных меньшинств, особенно в западных регионах страны, в первую очередь – этнических венгров в Закарпатской области.

«Со слов пленного, его командиры вполне серьезно рассматривают вариант задействования личного состава и военной техники бригады для силового подавления массовых акций со стороны венгров, проживающих на Закарпатье, и он сам не раз был свидетелем подобных высказываний. В частности, среди военнослужащих бригады ходят слухи о том, что в город Берегово, где проживает одна из самых больших венгерских общин, планируется переброска батальона 128-й бригады именно для этих целей», – отметил Эдуард Басурин.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Сергей Лабазюк заявил, что если украинская власть не прибегнет к жестким и решительным мерам по ситуации в Закарпатье, то Украина может потерять данный регион так же, как потеряла Крым.

Также ранее стало известно о том, что МВД Украины перебросило в Закарпатье роту Нацгвардии.