Командование ВСУ списало на пожар украденную боевую машину

06.09.2019, Киев, Александр Гусар

На «горячую линию» МВД ЛНР позвонил механик-водитель БМП-2 разведроты 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщивший, что против него выдвинуто обвинение в халатности, приведшей к уничтожению машины, хотя на самом деле БМП была украдена командованием и продана неизвестному лицу.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства внутренних дел ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По словам водителя, в настоящее время военная служба правопорядка проводит в отношении него проверку по подозрению в халатности, приведшей к уничтожению имущества роты. Как сообщил военнослужащий, его обвиняют в допущении возгорания силового блока БМП-2 (бортовой номер 316), в результате которого сдетонировал боезапас и БМП была уничтожена.

Однако, как заявил водитель, никакого возгорания не было, а бронемашина вместе с вооружением (30-мм автопушка, блок управления ПТРК «Фагот», пулемет ПКТ, маскировочный комплект «Степь», 380 30-мм снарядов и 1,8 тыс. патронов 7,62 мм) была продана командованием неустановленному лицу», – говорится в заявлении.

Как пояснил украинский военнослужащий, чтобы отвести от себя подозрения в расхищении, командиры сфабриковали рапорт о пожаре, и сразу нашли виновного – рядового механика-водителя, которому теперь грозит тюремный срок.