Команду Зеленского обвинили в «недалеком сухопутном мышлении»

12.06.2019, Киев, Игорь Петров

Эксперты подвергли критике заявление советника президента Украины по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина о ненужности флота для Украины.

Об этом, в частности, на круглом столе в Киеве заявил конфликтолог-международник, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы потеряли суверенитет не только на части суши, но и над морем. К сожалению, оптимизма нет. Только что господни Апаршин, советник Зеленского сказал, что нам не нужны базы ВМС, не нужно строить корабли, флот потому что это все равно не поможет если будет реальная военная угроза со стороны России. Так может, так же сказать, что тогда нам не нужны и военно-воздушные базы? Это пример недалекого сухопутного мышления», – сказал Перепелица.

Напомним, что в мае, как сообщал «ПолитНавигатор», Апаршин заявил, что Украина не в состоянии противостоять России на Азове, отметив, что не поддерживает строительство баз ВМСУ.