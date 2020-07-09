Команду Зеленского уличили в использовании методичек «кровавого пастора»

09.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на все заявления украинских и западных экспертов, у президента РФ Владимира Путина нет ни одной причины в ближайшее время нападать на Украину.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.TV» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно не верю в то, что Россия в ближайшее время может напасть на Украину. Я не вижу ровно ни единого аргумента в пользу того, что России интересна какая-то война на территории Украины.

Страшилки относительно того, что Путин нападёт и Путин введёт войска, мы слышали уже на протяжении шести лет. Особенно это любил практиковать Александр Турчинов, будучи секретарём СНБО. Он чуть ли не каждый месяц собирал брифинги и говорил: «У нас точные данные, что Россия в следующий четверг точно нападёт». Потом проходил четверг, все об этом забывали, проходил месяц и он говорил: «Вот в субботу точно нападёт». И так далее. И так было шесть лет.

Когда к власти пришёл Зеленский, нам казалось, что эти страшилки использовать перестали, но нет – сейчас мы видим, что люди в окружении Зеленского прибегают к тем же методам», – отметил Бондаренко.

Он уверен, что такая тактика рано или поздно обернётся против тех, кто её использует.

«Я не понимаю зачем это, потому что один раз можно было мобилизовать граждан, второй раз можно было посеять панику. Но когда это уже тридцатый или сороковой раз Путин собирается нападать, то уже начинает работать та ситуация, которая была описана Львом Толстым – рассказ про мальчика, который кричал «Волки!» А когда волки пришли, мальчика уже было некому защищать», – добавил эксперт.