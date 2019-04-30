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30.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Командующий «ООС» готов ради сохранения должности подставить своих сослуживцев

Командующий «ООС» Сергей Наев назначил служебное расследование в отношении своих подчинённых и сослуживцев, с целью выгородить себя и остаться в должности при новом верховном главнокомандующем в лице Владимира Зеленского.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он отметил, что командующий «ООС» продолжает выполнять пункты программы самопиара в целях сохранения своей должности при новом президенте Украины.

«В период с 22 по 26 апреля под личным руководством Наева состоялись внезапные проверки соединений и воинских частей в зоне «ООС», основными вопросами которых являлись состояние вооружения и военной техники, несение боевого дежурства, проверка вопросов тыла, запасов материальных средств, морально-психологическое состояние личного состава, а также состояние правопорядка и воинской дисциплины», – рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

По поступающей информации от осведомленного источника в штабе «ООС», добавил Филипоненко, стало известно о личном распоряжении Наева на проведение служебных разбирательств по результатам проверок по 56-ти должностным лицам соединений и воинских частей, находящихся в зоне «ООС», по 18-ти начато уголовное делопроизводство. Также для проведения дополнительных проверок и расследований во все подчинённые подразделения были отправлены комиссии, в состав которых входят сотрудники военной прокуратуры и СБУ.

«Такая активность вызвана желанием командующего «ООС» показать свою работу перед формирующейся командой нового верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. С этой целью Наев готов увольнять и сажать в тюрьму своих боевых товарищей и сослуживцев», – предположил он.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что в обмен на «тёплое местечко» в команде нового президента Украины командующий «ООС» Сергей Наев готов дать показания против своих начальников, в том числе и против нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

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