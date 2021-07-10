Командующий Сил спецопераций ВСУ признался, что плевать хотел на «режим тишины»

Новости Украины

Несмотря на режим прекращения огня в Донбассе, украинские спецподразделения выполняют боевые задачи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявил командующий Сил специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган, отвечая на вопрос, чем сейчас занимаются его подразделения в условиях объявленного президентом «режима тишины».

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«Независимо от «режима тишины», подразделения ССпО могут выполнять задачи и поддерживают себя в режиме готовности. Наш враг хитер и коварен, и неизвестно, чего от него можно ожидать. Поэтому такой режим пока является безальтернативным», – сказал Галаган.

По его словам, РФ стремится удержать Украину в зоне своего влияния, а потому Москва наращивает наступательный потенциал российской армии.

«Также РФ оказывает негативное влияние через информационное пространство, привлекает средства массовой информации, проводит международные форумы с участием агентов своего влияния, реализует меры экономического, экологического давления и прочее. То есть применяет все элементы гибридной войны», – утверждает собеседник издания.

«Не забывайте и о деятельности РПЦ, которая активно работает с украинцами, насаждая пророссийские нарративы, и о попытках манипуляции языковым вопросом, влияния на русскоязычное население и дискредитации ВСУ», – отмечает генерал ВСУ.

Более подробно о Галагане читайте в материале «Зеленский готовится к «агрессивным мерам» и кровопролитию в Донбассе».