Зеленский готовится к «агрессивным мерам» и кровопролитию в Донбассе

26.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций ВСУ, которым стал генерал-майор Григорий Галаган.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Указ о назначении Галагана Зеленский подписал 25 августа, уволив другим указом с этой должности Игоря Лунева.

«Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами…

Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, – адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника», – прокомментировал назначение президент Украины.

Новый командующий Сил специальных операций ВСУ Григорий Галаган.

В свою очередь руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов отметил, что, судя по риторике Зеленского, ничего хорошего данные кадровые перестановки не обещают.

«Настораживает факт смены командующего «Сил специальных операций ВСУ». Судя по всему, «гарант мира» решил прекратить шаткий, но довольно длительный режим прекращения огня. Быстро, однако, Зеленский привык к кровопролитию. Видимо понравилось ощущение крови на собственных руках», – заявил Муратов «ПолитНавигатору».

По его словам, Зеленский порой производит впечатление человека, возомнившего себя Моисеем, который водит за нос доверчивый украинский народ через разруху, нищету и войну.

Генерал-майор запаса Григорий Галаган с 2002 по 2019 годы занимал должность первого замначальника Центра специальных операций «А» СБУ, а в 1995-2002 годах служил в ВСУ.

Галаган имеет статус участника карательной операции против жителей Донбасса, в 2015 году получил ранение при выполнении задачи в зоне «АТО». Награждён орденами «За мужество» III степени и «Богдана Хмельницкого» III степени.