Команды ДНР прошли в телевизионные лиги КВН

24.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Команда КВН общественного движения «Донецкая Республика» «Ровеньки» примет участие в телевизионной Премьер-лиге на «Первом канале»

Об этом сообщается на официальном сайте движения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, насколько мы счастливы и благодарны, невозможно передать словами! Спасибо большое всем за поддержку! Мы — простые шахтера из Донбасса будем на главном канале России, это просто невероятно», – поделился впечатлениями капитан команды «Ровеньки» Алексей Лубенко.

Кроме того, молодые юмористы из команды «Донецкий кряж», также сформированной общественным движением, представят ДНР в Первой лиге КВН в Башкорстане.

Отметим, что всего в 31-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2020» приняли участие 477 команд из 15 государств, и только 68 из них прошли в телевизионные лиги.