Команды из ЛДНР штурмуют музыкальный КВН

14.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Республики Донбасса представили свой край на стартовавшем 12 января 31-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2020» рекордным числом команд.

Об этом сообщается на официальном сайте общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди 500 приехавших на конкурс юмористических коллективов 10 команд представили города Донецкой и Луганской народных республик.

– ОД «ДР» «Донецкий Кряж» (г. Донецк)

– ОД «ДР» «Ровеньки» (г. Ровеньки)

– ОД «ДР» «Все свои СП «Краснодонуголь» (г. Краснодон)

– «Амстердам» (г. Ждановка)

– «Время Первых» (г. Макеевка, ДонНАСА)

– «Шальная Императрица» (г. Донецк)

– «Ребята с нашего двора» (г. Донецк, ДонНУ и ДонНУЭТ)

– «Юзовские эмигранты» (г. Донецк, ДонНМУ)

– «Улица Оборонная» (г. Луганск)

– «Немножечко» (г. Харцызск)

«В этот раз на «КиВиН» из Донбасса приехало больше команд, чем от Республики Беларусь и это повод для гордости! Спасибо всем, кто оказал содействие в нашей поездке, а особенно общественному движению «Донецкая Республика» и лично председателю ОД «ДР», главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину. Наша задача достойно показать себя и попасть в телевизионные лиги», – отметил капитан команды «Донецкий кряж» Сергей Самохин.

Фестиваль отличается от обычной игры КВН тем, что команды играют только один конкурс — музыкальный, и вместо оценок получают от членов жюри и от Александра Маслякова специальные награды — «КиВиНов».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что представляющая ДНР команда КВН «Донецкий кряж» прошла в финал Международной телевизионной лиги КВН.

Позднее лидер «Донецкого Кряжа» Сергей Самохин рассказал, что возвращение донецкого КВН на международный уровень происходило одновременно со становлением ДНР, а первый выезд на международный фестиваль в Сочи совпал с освобождением Донецкого аэропорта.