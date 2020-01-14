Команды из ЛДНР штурмуют музыкальный КВН
Республики Донбасса представили свой край на стартовавшем 12 января 31-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2020» рекордным числом команд.
Об этом сообщается на официальном сайте общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Среди 500 приехавших на конкурс юмористических коллективов 10 команд представили города Донецкой и Луганской народных республик.
– ОД «ДР» «Донецкий Кряж» (г. Донецк)
– ОД «ДР» «Ровеньки» (г. Ровеньки)
– ОД «ДР» «Все свои СП «Краснодонуголь» (г. Краснодон)
– «Амстердам» (г. Ждановка)
– «Время Первых» (г. Макеевка, ДонНАСА)
– «Шальная Императрица» (г. Донецк)
– «Ребята с нашего двора» (г. Донецк, ДонНУ и ДонНУЭТ)
– «Юзовские эмигранты» (г. Донецк, ДонНМУ)
– «Улица Оборонная» (г. Луганск)
– «Немножечко» (г. Харцызск)
«В этот раз на «КиВиН» из Донбасса приехало больше команд, чем от Республики Беларусь и это повод для гордости! Спасибо всем, кто оказал содействие в нашей поездке, а особенно общественному движению «Донецкая Республика» и лично председателю ОД «ДР», главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину. Наша задача достойно показать себя и попасть в телевизионные лиги», – отметил капитан команды «Донецкий кряж» Сергей Самохин.
Фестиваль отличается от обычной игры КВН тем, что команды играют только один конкурс — музыкальный, и вместо оценок получают от членов жюри и от Александра Маслякова специальные награды — «КиВиНов».
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что представляющая ДНР команда КВН «Донецкий кряж» прошла в финал Международной телевизионной лиги КВН.
Позднее лидер «Донецкого Кряжа» Сергей Самохин рассказал, что возвращение донецкого КВН на международный уровень происходило одновременно со становлением ДНР, а первый выезд на международный фестиваль в Сочи совпал с освобождением Донецкого аэропорта.
Спасибо!
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