ДНР добилась серьезного успеха в Минске

10.10.2019

Возвращение донецкого КВН на международный уровень происходило одновременно со становлением ДНР. Ещё не замерла линия фронта, город накрывала тяжёлая артиллерия, а в ДК Донбасса шли прогоны и репетиции. Первый выезд на международный фестиваль в Сочи совпал с освобождением Донецкого аэропорта.

Первые игры пришлись на освобождение Дебальцево. Воюющая республика не мелочилась. На фестиваль в Сочи в 2015 году отправилось сразу девять команд. Количество не могло не перерасти в качество. Донецкие команды выступали в самых различных лигах, постепенно поднимаясь в рейтингах. А выход в финал Международной лиги в Минске – успех ошеломляющий.

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О поддержке со стороны руководства республики и понимании роли КВН в современном обществе обозревателю ПолитНавигатору Валентину Филиппову рассказал лидер команды КВН «Донецкий Кряж» Сергей Самохин.

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Валентин Филиппов: Я напоминаю зрителям, что у нас в гостях в импровизированной студии находится Сергей Самохин. Это лидер команды КВН «Донецкий кряж». Команда КВН «Донецкий кряж» добилась небывалых успехов в Минске, в отличие от некоторых контактных групп, которые там по шесть лет заседают и ничего не могут добиться. Так вот, наши донецкие КВНщики вышли в финал Минского первенства КВН, обыграв очень серьезных соперников. Я правильно говорю?

Сергей Самохин: Да. У нас там со многих частей России были. И белорусы были в нашем, так сказать улье игровом. Слава богу, получилось первое место с «Братьями с Севера» разделить. С северянами. И, кстати да, наше полное название – «команда КВН Общественного Движения «Донецкая Республика» Донецкий кряж»

Валентин Филиппов: Скажите мне такую штуку – в общем-то, идет война, а вы играете в КВН. То есть, я так понимаю, что мирная жизнь в Донецке не затихает?

Сергей Самохин: Да. Мы существуем как команда уже… мы и до войны существовали, и, слава богу, сейчас существуем. Вот наконец-то у нас пошел небольшой прорыв, мы попали в Международную телевизионную лигу, дошли до финала и, даст бог, и дальше будем расти. И Вы знаете, когда в КВН играли, в 15-м, в 16-м году, батюшка один говорил очень классную фразу. Он к нам приходил в Центр славянской культуры освящать помещение, и мы там репетировали, он к нам подошел, он любит КВН, и он говорит: «Ребята, у вас важная миссия. Вы понимаете, сейчас у всех людей серое похмурое настроение, губки вот так, а вы должны делать вот так, чтобы все улыбались».

И это очень вдохновило. То есть в принципе это позицию нашу раскрывает, что мы действительно и для снятия социального напряжения, мы любим всех наших земляков, чтобы им делать легче. Ну вот, остались, то есть, мы не уехали. Мы ж могли уехать куда-то там, и в Киев, и в Москву, когда только эти события начались. Но мы остались. Решили развиваться у нас. Хотели показать, что у нас можно развиваться, и на самом деле, слава богу, оказалось, что можно.

Валентин Филиппов: А вас не пугает, что, в общем-то, с КВНа начинаются очень многие хорошие дела, но и плохие, и разные? Вот играл мальчик в КВН, а потом – бабах – и стал президентом Украины. И все его любили, а сейчас, в общем-то, все плюются. Вас не пугает то, что ваша популярность может вас привести не туда?

Сергей Самохин: КВН, он открывает дороги во все направления. И, знаете, каждый человек выбирает свой крест в жизни сам. Я думаю, когда Владимир Александрович выбирал это направление, он сам взял этот крест, он должен был понимать, что это очень тяжелая и, я считаю, грязная работа. И я думаю, это чисто его решение. А так, КВН везде открывает дороги. Хочешь – общественником будь, хочешь – работай в культуре где-то. Если не хочешь работать головой – иди бери лопату, всегда есть такая работа.

Валентин Филиппов: А вы, как КВНщик, наверное, вынужденно следите за тем, что говорит и делает Владимир Зеленский? На ваш взгляд, он авторскую группу поменял? У него новые какие-то тексты? Если да, то насколько удачно он подобрал авторский коллектив?

Сергей Самохин: Я думаю, мы еще посмотрим, проявится он или нет. Остались ли у него, скажем так, лучшие юмористы. Ну, вообще, на самом деле, мы прям так плотно не следим за этим. Работаем над своим больше материалом. Я думаю, так будет больше правильно. И поэтому мы больше делаем акцент на развитие в нашем регионе. Нам по кайфу.

Валентин Филиппов: Вы говорите, что играете еще с «до войны», то есть на самом деле уже больше шести лет?

Сергей Самохин: Да.

Валентин Филиппов: Я слышал, что в прошлом году, по-моему, вы были в Сочи на Международном фестивале, который является главным соревнованием перед распределением в Лиги АМиКовские. По-моему, вы даже не единственная команда из Донецка, которая там была?

Сергей Самохин: Нет. У нас, слава богу, понимаете, КВН у нас поддерживают. После войны его начали значительно даже лучше поддерживать.

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Валентин Филиппов: Это футбол от вас сбежал… Сконцентрировались на КВНе.

Сергей Самохин: Футбол – да, сбежал, КВН пришел. У нас даже, я помню, в 2016 году мы выезжали большой делегацией, 9 команд ДНР было. Девять команд – это не все регионы России могут себе позволить. Но у нас, слава богу, видели, что мы хотим развиваться. И нам дали такую возможность. Я считаю, что сейчас потихонечку от этой поддержки идут положительные плоды для республики. Много ребят, с которыми мы начинали играть в КВН, в 15-м, в 16-м году, они сейчас там и на телеканалах работают, и проявляют как-то… может менеджеры хорошие где-то…

У нас, слава богу, получилось продвигаться вверх по КВНовской лестнице. И каждый год, и в том году, у нас минимум пять-шесть команд всегда выезжает, и некоторые уже КВНщики есть бывалые. И мы постепенно движемся вверх.

Я помню, тогда в первый раз была эта очень положительная для нас новость. Мы когда выехали в Сочи, и у нас было там взятие аэропорта, и новость про то, что выехало много КВНовских команд. Эти две новости, очень много просмотров набрали, очень такой положительный был всплеск эмоций у людей.

Валентин Филиппов: То есть успехи КВНщиков и военных идут рядом, я так понимаю.

Сергей Самохин: На тот момент – да. Так получилось, потому что у нас было очень много проблем, много обстрелов было, прямо очень-очень-очень много, но после того как аэропорт отбили, стало меньше, меньше значительно. Поэтому это было положительно. Ну, а то, что мы поехали, – мы ж на международный фестиваль поехали, это как бы маленькая заявочка на то, что мы развиваемся.

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Валентин Филиппов: Хорошо, а есть надежда на Высшую Лигу? Или пока «дайте нам выиграть в Минске»?

Сергей Самохин: Ну, надо, конечно, не прыгать. Да, конечно, есть. Все КВНщики живут с этой целью, попасть на Первый канал, прорваться, ну, то есть, преодолеть все сложности. Но мы, слава богу, их преодолеваем, есть поддержка, нас поддерживают, у нас, слава богу, и первый Глава поддерживал КВН, и вот сейчас Денис Владимирович активно поддерживает КВНщиков.

Валентин Филиппов: А такие вот блиц-вопросы: Вы вообще за украинской политикой следите? Как вам арест Пашинского? Сейчас скажете «не знаю, кто это»…

Сергей Самохин: Знаю, я читал новости. По-моему… он стрелял в человека, да?

Валентин Филиппов: Да. Было дело.

Сергей Самохин: У меня, знаете, за ним больше всего следит дедушка. Он очень следит за новостями, и я для того, чтобы всегда дедушку поддерживать, тоже слежу за новостями. И он очень не любил его, Пашинского, потому что он прямо, знаете… вот он смотрит телевизор и говорит маме «можно я в экран плюну в него?», «Ну вот ты в него плюнешь, а экран мне вытирать»…

Валентин Филиппов: Хорошо. Будет ли в следующей игре миниатюра «Порошенко и таксист»?

Сергей Самохин: Это Вы про то, что его таксист выгнал?

Валентин Филиппов: Да.

Сергей Самохин: Я думаю, что сам Петр Алексеевич этот номер публично на весь мир показал на Майдане. Прямо выбрал… Он тоже КВНщик, наверное.

Валентин Филиппов: Великий Ян Гельман говорил такую фразу, что КВН – игра студенческая, а нынешние руководители государства студентами никогда не были, поэтому мы друг друга не поймем.

Сергей Самохин: Да. Возможно.

Валентин Филиппов: Так что тут дело такое. Их же не возили «на картошку».

Сергей Самохин: Может, надо было.

Валентин Филиппов: Может они бы там и остались.

Сергей Самохин: Может хороший фермер был бы, хозяйственник. Может сахарную свеклу хорошо выращивал бы.

Валентин Филиппов: И бидоны от молока использовал под самогонный аппарат.

Сергей Самохин: Возможно.

Валентин Филиппов: Сергей, огромное вам спасибо. Побед вам на КВНовских подмостках, на больших фестивалях. Там еще, кстати, в Сочи, я хотел спросить, все еще проходит «ночной» КВН или нет?

Сергей Самохин: Да, конечно. Там своя программа. Прикольно. Прикольно организованная. Там очень насыщенная программа. Фестиваль длится 14 суток, полностью, и на каждый день нужно что-то придумывать.

Валентин Филиппов: А какую-то шутку из ночного КВНа не скажете, нет?

Сергей Самохин: Не, из «ночного» КВНа… он на то и ночной, чтобы его ночью играть.

Валентин Филиппов: Хорошо. Огромное спасибо. Всё, победы вам.

Сергей Самохин: Приезжайте в Сочи, пошутим на «ночном» КВНе.

Валентин Филиппов: Это мысль, кстати. Давно я не был в Сочи.

Сергей Самохин: Там круто.

Валентин Филиппов: Я знаю.

Ссылки на игры. Можно вставить.

https://www.youtube.com/watch?v=6PcztYTobYw&t=252s&fbclid=IwAR37GXJBJib2preSbq3KTqnyqETw3XpJqM4WKnHuxoXxaf7AyzqA_dnaM_w

https://www.youtube.com/watch?v=HPMvgZAasTo&t=81s&fbclid=IwAR1iXq7Imnlpv82xeiPhqxBczVLNNDqxotEC3NEYUHNSKfD9JDBW7ADqpCA