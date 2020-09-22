Команды КВН из ДНР вышли на международный уровень

22.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Команда КВН от общественного движения «Донецкая Республика» «Ровеньки» вышла в финал Премьер Лиги Международного союза КВН. В свою очередь, команды «Все Puteam» и «Донецкий кряж» из ДНР прошли в полуфинал Центральной Юго-Западной лиги МС КВН

Соответствующий сюжет показали в эфире «Первого канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из судей, российский телеведущий Дмитрий Кожома заявил, что самой яркой на выступлении была команда «Ровеньки».

«Хочу сказать свои ощущения про игру, она для меня была странная, но хочу отметить одну команду. Команда «Ровеньки» просто вышла и сделала – вот знаете, когда волну на радиостанции поменяли на «сейчас вы будете смеяться». И реально, это так было смешно – ребята, я не знаю, что вы делаете, и как это у вас получается, но это было очень искренне и от души. Спасибо вам огромное, «Ровеньки», вы сделали эту игру», – сказал он.

Событие прокомментировал руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов. В частности, он сообщил, что команды «Все Puteam» и «Донецкий кряж» также добились немалых успехов.

«У нас есть команды КВН «Все Puteam» и «Донецкий кряж». Они блестяще выступили в Курске и прошли в полуфинал. Команда «Ровеньки» покорила Премьер Лигу и прошла в финал.

Для нас КВН – это не просто игра, это возможность для нашей молодежи проявить себя, показать свои творческие и лидерские качества. Это для них хорошая школа, которая поможет и в дальнейшей жизни», – рассказал Муратов.

В свою очередь капитан команды КВН «Донецкий кряж» Сергей Самохин рассказал, что в рамках четвертьфинала Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН, который проходил в Курске с 16 по 17 сентября, было три конкурса – приветствие, импровизация и конкурс одного номера. В нем приняли участие 16 команд, в том числе из Москвы, Смоленска, Тамбова.

«В России нас принимают очень тепло, зритель нас уже хорошо знает и узнает, мы там уже свои», – подчеркнул он.

Напомним, что в составе сборной команды «Все Puteam» шесть человек, «Донецкий Кряж» состоит из пяти участников. Оба коллектива представляют общественное движение «Донецкая Республика». Выступают при содействии Русского центра при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина.