22.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Великобритания, Вооруженные силы, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Украина
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Учения ВМСУ с участием Великобритании – трусливая демонстрация Москве дуль из-за угла


Действия НАТО у границ России являются провокациями, в частности, такой провокацией являются командно-штабные учения ВМСУ «Объединенные усилия – 2020» с участием военнослужащих Великобритании.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

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«О каком сдерживании может идти речь на Черном море, где у России есть и достаточно сильный флот, и наземная группировка войск. При тех средствах, которые есть в распоряжении Украины, полагать, что проведением учений можно что-то «сдерживать» – могут только глупые политики и малограмотные эксперты.

К сожалению, в нынешней ситуации происходят разного рода провокативные действия, главным дирижером которых являются США. Такое впечатление, что Трамп по многим позициям сначала искусственно создает зону обострения, потом сглаживает это обострение.

Мы видим такую «прыгающую» политику и в двух пролетах стратегических бомбардировщиках Б-52 над Украиной. Понятно, что это – чистой воды провокация. Такие бомбардировщики способные нести ядерное оружие в одиночку летают только с пустыми бортами.

Я не расцениваю такие действия иначе, как провокацию. То же касется и учений «Объединенные усилия – 2020». Кораблям стран НАТО не запрещено заходить в Черное море, представителям НАТО не запрещено принимать участие в учениях совместно с Украиной. Они этим и пользуются. Но это такие показушные демонстрации дуль из-за угла с целью раздражения России. Какой-то реальной военной угрозы они не несут», – сказал Сергей Шабовта.


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