Комбат ВСУ недоволен: «В московском метро не поют гимны под бомбежками»
Бегущие на Запад от мобилизации россияне ещё встанут Европе поперёк горла, когда начнут качать свои права.
Об этом в эфире канала «Espreso» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик «АТО», а ныне комбат спецназа ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы просим закрыть небо системами противоракетной и противовоздушной обороны, потому что у нас нет паритетного вооружения для того, чтобы достать до Москвы. Если бы сегодня в Москве пели гимн России, в московском метрополитене, вследствие обстрелов – это был бы паритет, это бы был баланс. А в данный момент мы поём гимн Украины в наших метрополитенах. Дети прячутся, сидят по подвалам», – пожаловался боевик.
Также он обрушился на россиян, которые бегут от мобилизации.
В это время те, кто вчера поддерживал Путина сегодня пытаются получить статус беженца в Западной Европе, в Западном мире. А потом они будут качать про русские права и про русское население. Это будет потом, и Западному миру это поперёк горла встанет, особенно грузинам насколько я разбираюсь в этой ситуации», – сказал Лапин.
Ранее в сети появилась видеозапись, как скрывающиеся от ракетных ударов в киевском метро хором поют бандеровский гимн.
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