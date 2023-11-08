Комбриг «размотанных» российской ракетой ВСУшников – обычный контрабандист

Отстранённый от должности командир сформированной в Закарпатье 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, попавшей под удар российской ракеты в Запорожской области, в 2019 году был осуждён за контрабанду сигарет.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет о 128 бригаде и трагедии, которая с ней произошла. Страшная трагедия! Это когда – это совковое построение, 30 километров от линии фронта, подождите командующего. Пока ждали, дождались российскую ракету. Убитые герои, раненые герои, шок по всей стране. А давайте будем честными: это что, впервые? Это впервые такие у нас необязательные потери, потому что, просто, не было других прилетов?.. по учебным центрам, казармам, где никто почему-то не подумал, какие это есть риски? А почему так? А потому что мы сегодня слышим: командир 128 бригады отстранен от своей должности», – сказал Гончаренко.

Он подробнее остановился на фигуре комбрига.

«А вопрос другой: а как командиром 128 бригады стал человек, который в 2019 году был осужден за контрабанду сигарет? Осужден за контрабанду сигарет. И на тот момент в 19-м году комбат и подполковник, стал в 23-м комбригом и полковником. Это можно спросить, это же интересный вопрос, кто назначил уже после 19-го года этого человека, после приговора, что человек… потому что есть разные офицеры, потому что есть разные депутаты, потому что есть разные кто угодно. Есть офицеры, которые образец, а есть офицеры, которые занимались совершенно другим, контрабандой, «крышеванием», – возмущался депутат. «Ну, 128 бригада, надеюсь, будет расследование, и больше это никогда не повторится, такой ужас. Это, конечно, трагедия», – добавил Гончаренко.