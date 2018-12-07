Комбриг ВСУ заработал на “Патриоте”

07.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Командир одной из бригад ВСУ списал якобы не подлежащий восстановлению автомобиль УАЗ «Патриот», приобретенный волонтерами для нужд украинских военных.

Об этом на официальном сайте сообщает МВД ЛНР со ссылкой на военнослужащего данной бригады, позвонившего в рамках программы по оплате сведений о преступлениях ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как такое может быть? Еще вчера машина была на ходу, а буквально через несколько дней уже не подлежит восстановлению? Я лично ездил на этой машине и знаю, транспорту до списания в утиль было еще очень далеко. А командир наш и пара его дружков-приближенных в новой форме щеголяют, да в курилке слышал, как планами на будущее делятся, и что на Новый год деньги имеются. И откуда только? Вроде, вместе служим. Зарплату не увеличивали, премий не давали. Остается одно: машину продали, барыши поделили, на войну списали!», – рассказал информатор.

Напомним, ранее в пресс-службе НМ ЛНР сообщали, что с введением военного положения солдаты ВСУ начали активно занимать частные дома и отбирать автомобили мирных жителей в зоне проведения «ООС».