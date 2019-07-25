Комбрига ВСУ обвинили в похищении противотанковых комплексов на Донбассе

25.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Комиссия штаба «ООС» выявила причастность к пропаже противотанковых комплексов в одной из бригад ВСУ командира данной бригады.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его словам, в связи с масштабными хищениями вооружения и боеприпасов в подразделениях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ командование десантно-штурмовых войск Украины направило в бригаду комиссию для проверки службы ракетно-артиллерийского вооружения.

«В ходе работы комиссии выявлена недостача семи комплектов ПТРК «Стугна-П». В настоящее время проводится разбирательство по данному факту», – заявил Яков Осадчий.

По его информации, комиссией определена причастность к недостаче командира бригады.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что в одной из бригад ВСУ была похищена дорогостоящая станция контрбатарейной борьбы американского производства.