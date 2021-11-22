Комиссия Госдумы одобрила лишение Рашкина депутатского иммунитета

22.11.2021  23:52 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал


Комиссия Госдумы РФ по мандатным вопросам рекомендовала палате дать согласие на лишение неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который браконьерским образом убил лося в лесу под Саратовом.

Проект постановления внесен в Госдуму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комиссия Госдумы РФ по мандатным вопросам рекомендовала палате дать согласие на лишение неприкосновенности депутата...

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Если оно будет принято, это позволит правоохранителям возбудить уголовное дело, провести обыски у депутата, а также запретить ему определенные действия.

За снятие иммунитета с коммуниста в полном составе готовы проголосовать фракции «Единой России» и ЛДПР, а также часть эсеров. Коммунисты намерены голосовать против, «Новые люди» пока со своей позицией окончательно не определились.

«Морально я считаю себя виновным. Морально нужно было проверить разрешение на охоту», – сказал Рашкин по окончании заседания комиссии.

Он также заявил, что готов возместить Госкомитету по охоте и рыболовству «сразу же, не задерживая» сумму, возмещающую нанесенный ущерб – 80 тыс руб.

«По словам депутата, он участвовал в охотах, но никогда не оформлял документы (не платил за лицензии). То есть, за него кто-то платил? Так это же называется коррупция. Сам себя закапывает», – прокомментировал слова Рашкина политолог Алексей Чеснаков.

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