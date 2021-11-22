Молдова отказалась платить «Газпрому», рассчитывая на шантаж Приднестровьем
«Газпром» уведомил Молдавию, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж.
«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, «Газпромом» было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ. Но платежа нет», – пояснил ситуацию представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
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В правительстве Молдовы заявили, что не получили от российской госкорпорации уведомлений о возможном прекращении поставок. Однако в предприятии Moldovagaz, 50% акций которого принадлежит «Газпрому», подтвердили, что об угрозе отключения знают.
«Риск прекращения подачи газа существует, но надеюсь, что до этого момента мы не дойдём. Завтра мы обсудим ситуацию в правительстве. Средства на покрытие дефицита существуют, если мы все мобилизуемся», – сказал глава правления Moldovagaz Вадим Чебан.
Речь идет об оплате потребления за октябрь и половину оплаты за ноябрь. В этот период правительство Молдовы оттягивало подписание контракта с «Газпромом», ссылаясь на неприемлемые условия и очень высокую цену. В итоге Moldovagaz закупало топливо по $800, а получало с потребителей по тарифам, рассчитанным из цены 126 долларов за тысячу кубометров. Возник разрыв в 1,3 миллиарда леев.
Глава Moldovagaz заявил, что попросил у Кабмина займ в $74 млн.
Однако есть основания подозревать, что правительство Молдовы сознательно вредит своему же предприятию с российским капиталом. За несколько часов до заявления «Газпрома» Национальное агентство регулирования энергетики (НАРЭ) заявило о намерении снизить с 1 декабря 2021 года тарифы на газ примерно на 25%.
Это может иметь катастрофические последствия для Moldovagaz. У предприятия образуется разрыв между доходами и расходами уже в 2,1 млрд леев, и оно может обанкротиться, а с таким трудом заключенный договор с «Газпромом» будет расторгнут.
Возможно, что это и является целью прозападного молдавского правительства – изгнание ненавистно российского монополиста и уход в полную зависимость от дефицитного и дорогого рынка Румынии. Примечательно, что аудит старого молдавского долга (условие, на котором настаивал Кишинев на переговорах с «Газпромом») будет поручен Счетной палате Молдовы, полностью зависимой от властей.
Однако шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович считает, что Молдова пользуется безвыходным положением России в регионе.
«Молдова не заплатила «Газпрому» за газ, поскольку твердо знает, что Россия ее от газа никогда не отключит. В противном случае придется отключить от газа и Приднестровье», – написал он в своем телеграм-канале.
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