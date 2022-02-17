Комитет крымского парламента отказался рассматривать жалобу на «Мрию»

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Общественная организация «Русский блок» просит главу госсовета Крыма Владимира Константинова обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг работы комитета по законотворчеству, возглавляемого депутатом Сергеем Трофимовым.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал лидер «РБ» Геннадий Басов. Он пояснил, что столкнулся с вопиющей ситуацией, попробовав обратиться в комитет крымского парламента по делу о конфискации дома у жительницы Южного берега Крыма, которая имела несчастье оказаться соседкой пятизвездочной гостиницы «Мрия», что сейчас расширяет свою территорию, поглощая прилегающие пространства.

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«Мы подали заявление в комитет по законотворчеству Республики Крым, по которому мы хотели бы получить разъяснения, на каком основании у крымчан «отжимают» недвижимость в интересах крупных компаний. В частности, лишают собственности людей, которые имели жилые дома на территории, прилегающей к «Мрии», – сказал Басов.

Однако, по его словам, оказалось, что рассмотрение обращений блокируется руководством комитета, а проведение заседаний специально закрывается от общественности.

«Такие царские условия работы комитета по законотворчеству дают прямую почву для коррупции. Обратился в вышеупомянутый комитет по телефону, с просьбой сообщить, когда будет заседание. Но моя собеседница от неожиданности потеряла дар речи. Даже стала уточнять, в тот ли комитет я обратился. Судя по всему, заседания в этом органе сродни чуду, мне никто не смог пояснить не только, когда будет заседание, но и когда оно было в последний раз. Тем не менее, буквально через пару дней я становлюсь свидетелем письма, в котором глава комитета господин Сергей Трофимов заявляет, что комитетом рассмотрено обращение одного из крымчан, и ему направлен ответ», – рассказал Басов.

По его данным, в реальности заседание комитета не проводилось, а упомянутое письмо Басов считает «отпиской, подписанной господином Трофимовым, что выгодно одной богатой и влиятельной коммерческой структуре».

«Похоже, депутат Трофимов, председатель комитета, почувствовал себя местным «царьком» и принимает решения самостоятельно, наплевав на всех остальных депутатов. Великолепно! И вопрос даже не в том, что в этой ситуации остальные депутаты, входящие в этот орган, – просто «попки», которым не обязательно участвовать в законодательном процессе на этом уровне. Вопрос в том, что это незаконно, а все решения, принимаемые единолично этим деятелем, подлежат отмене», – возмущается глава «Русского блока».

По мнению Басова, решения, выносящиеся единолично главой комитета без участия входящих в него депутатов, «имеют все признаки служебного подлога, за что господин Трофимов должен нести ответственность».

«Продолжаем выяснять, оказывается обращения, поступающие в данный комитет, со слов работника Госсовета, делятся на важные и не важные. Кто определяет важность этих обращений, он пояснить не смог – так же, как и не смог пояснить, на каком основании Трофимов отправляет решения комитета, если заседания комитета не проводились», – возмущается общественник.

Басов требует реакции от руководства парламента республики.

«Стоит задать вопрос председателю Госсовета Крыма. Не является ли такая деятельность вышеуказанного господина дискредитацией представительского органа Российской Федерации?» – резюмировал общественник.