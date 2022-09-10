Комментаторы недоумевают по поводу торжеств в Москве на фоне отступления армии
Комментаторы выражают недоумение по поводу анонсированного сегодня вечером фейерверка в Москве по случаю Дня города – празднования смотрятся неуместно на фоне сообщений об отступлении русской армии и расправ украинских нацистов над населением оставленных городов в Харьковской области.
«Сегодня в 21:00 в Москве салют. Я так понял, в честь успехов ВСУ под Харьковом?» – недоумевает военкор Роман Сапоньков.
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Аналогично оценивает ситуацию поэтесса Лаура Цаголова.
«Жители Москвы отказались участвовать в гуляниях на День города и попросили Собянина перечислить праздничные деньги на нужды фронта. Нет? Ах, да! Не Великая Отечественная же… Всего лишь спецоперация. Пляши, губерния!» – возмущается она.
Глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер поясняет ситуацию так:
«Празднует чиновничий раж, который не решился остановить разогнанный инерционный локомотив всеобщего праздника.
Люди ошеломленно общаются и обмениваются в мессенджерах возмущениями и своим горем.
Люди в Москве точно также переживают от происходящего, как в Воронеже, Белгороде или Тамбове.
В Москве такая же, как в любом городе, есть прослойка дегенератов, которые живут в своем мирке, и не хотят знать о войне и о наших парнях под Харьковом и Херсоном.
Но не Москва виновата в том, что ее начальники, дежурно произнеся слова о памяти героев, не отменяют фейерверков тогда, когда нужно принести цветы к представительству ДНР, и почтить память героев СВО.
Москва – столица нашей Родины, и она сегодня не может праздновать отдельно от всей Родины».
Ранее московский политолог Алексей Мартынов выступил с резкой критикой «рассерженных патриотов».
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