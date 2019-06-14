Коммунист лидирует на выборах мэра третьего города России

14.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть не имеет конкурентов на грядущих выборах и является самым узнаваемым политиком с максимальным рейтингом одобрения деятельности.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного с 22 мая по 2 июня Институтом политики и технологий, в котором приняли участие 1,8 тыс. респондентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, за Анатолия Локтя готовы проголосовать порядка 45% избирателей. Его ближайший конкурент – руководитель городского штаба либерального оппозиционера Алексея Навального – Сергей Бойко, которого поддержали всего 2% избирателей. Остальные кандидаты в мэры набирают поддержку на уровне статистической погрешности. 44% избирателей затруднились с ответом.

При этом, узнаваемость Локтя составляет 98%, вторым по популярности политиком оказался тот же Бойко с 26% узнаваемости и член ЛДПР Евгений Лебедев с 22%.

Большинство новосибирцев (57%) также одобряют деятельность Локтя на посту мэра города.

«Результаты опроса показали, что равнозначных оппонентов у действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя нет. Те, кто мог бы составить ему достойную конкуренцию, слишком поздно о себе заявили. И не смотря на их уровень цитируемости в СМИ, они имеют слишком низкую узнаваемость у избирателей. Увеличить ее чуть больше, чем за 80 дней, не вызвав при этом негатива у новосибирцев, задача финансово емкая и как итог непосильная», – говорится в итогах исследования.

Напомним, что в Новосибирске проживает более 1 миллиона 600 тысяч человек, что ставит город по численности населения на третье место в России, вслед за Москвой и Санкт-Петербургом.

В 2015 году в Новосибирске был установлен рекорд – введено 1,738 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Показатель коэффициента ввода на душу населения составил 1,1 квадратного метра на человека. Это превзошло лучшее достижение времен СССР, когда в 1988 году было введено в эксплуатацию 678 тысяч квадратных метров жилья, а коэффициент ввода на душу населения составил 0,47 квадратного метра на человека.

Анатолий Локоть возглавляет Новосибирск с 2014 года, являясь одним из немногих крупных руководителей-коммунистов в России. Осенью 2019 года Локоть намерен участвовать в выборах, чтобы переизбраться на пост мэра.