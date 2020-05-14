14.05.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Комоедов: Черноморский флот готов подавить любую агрессию


Новейшие военные корветы и патрульные корабли, которые пополнят боевой состав Черноморского флота, значительно усилят позиции России в регионе, в том числе на Средиземном море.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, за постсоветские годы Черноморский флот значительно устарел и сегодня остро нуждается в обновлении, которое регулярно происходит после воссоединения Крыма с Россией.

«Любое пополнение, любая новизна, конечно, впрок – это необходимо, потому что без обновления, без современного вооружения – это не военно-морской флот, не Черноморский флот и не страна вообще. Флот должен уметь защищаться, совершенствоваться буквально каждый час.

Поэтому для Черноморского флота, который был в тяжелом состоянии относительно корабельного состава устаревшего, это очень большая польза. Корветы – это малые корабли, которые занимаются охраной водного района, обеспечивают благоприятный оперативный режим.

Но сейчас они уже способны нести дальнобойное оружие, так что их задачи гораздо расширяются, флот становится намного мощнее. Тем более, что обстановка в Черном море неблагоприятная – в Средиземном море стоит флот США.

Хоть мы и имеем там небольшую группировку, но это не та оперативная эскадра, которая была в советское время. Это очень неспокойный регион – здесь сочленение и Европы, и Африки, Ближний Восток на подходах, НАТО.

Вы знаете, что Украина стремится куда-то, хоть и не имеет флота, Грузия стремится, наши братушки (болгары) как всегда предали нас, Румыния на той стороне, от Турции можно ожидать все, чего даже не ожидаешь. Так что – это пополнение очень важное», – заявил Комоедов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть