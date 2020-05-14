Комоедов: Черноморский флот готов подавить любую агрессию

14.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Новейшие военные корветы и патрульные корабли, которые пополнят боевой состав Черноморского флота, значительно усилят позиции России в регионе, в том числе на Средиземном море.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

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По его словам, за постсоветские годы Черноморский флот значительно устарел и сегодня остро нуждается в обновлении, которое регулярно происходит после воссоединения Крыма с Россией.

«Любое пополнение, любая новизна, конечно, впрок – это необходимо, потому что без обновления, без современного вооружения – это не военно-морской флот, не Черноморский флот и не страна вообще. Флот должен уметь защищаться, совершенствоваться буквально каждый час.

Поэтому для Черноморского флота, который был в тяжелом состоянии относительно корабельного состава устаревшего, это очень большая польза. Корветы – это малые корабли, которые занимаются охраной водного района, обеспечивают благоприятный оперативный режим.

Но сейчас они уже способны нести дальнобойное оружие, так что их задачи гораздо расширяются, флот становится намного мощнее. Тем более, что обстановка в Черном море неблагоприятная – в Средиземном море стоит флот США.

Хоть мы и имеем там небольшую группировку, но это не та оперативная эскадра, которая была в советское время. Это очень неспокойный регион – здесь сочленение и Европы, и Африки, Ближний Восток на подходах, НАТО.

Вы знаете, что Украина стремится куда-то, хоть и не имеет флота, Грузия стремится, наши братушки (болгары) как всегда предали нас, Румыния на той стороне, от Турции можно ожидать все, чего даже не ожидаешь. Так что – это пополнение очень важное», – заявил Комоедов.