Компания из Южной Кореи построит в Польше вторую АЭС

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Польша заключила соглашение с Южной Кореей о строительстве второй атомной электростанции в стране – в дополнение к первой, которую будут строить американцы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Государственный оператор АЭС Южной Кореи Korea Hydro & Nuclear Power Co подписал 31 октября протокол о намерениях с польскими компаниями PGE SA и ZE PAK SA, говорится в заявлении Министерства энергетики Южной Кореи. Консорциум построит несколько реакторов APR-1400 вблизи угольных заводов ZE PAK в городе Патнув. «Инициатива ZE PAK и PGE чрезвычайно интересна, поскольку она соответствует стратегическим целям Польши и поляков – дешёвая энергия и энергетическая независимость», – цитируются в заявлении слова вице-премьер-министра Польши Яцека Сасина.

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Соглашение было подписано через несколько дней после того, как Польша выбрала американскую компанию Westinghouse Electric Co. для строительства своей первой атомной электростанции. Наиболее зависимая от угля страна Европейского Союза делает ставку на ядерную энергетику, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии и одновременно уменьшить потребность в импорте угля и природного газа, отметило американское агентство Bloomberg.

Соглашение с Польшей также выгодно для правительства Кореи, которое продвигает экспорт атомных технологий в рамках более широкой кампании по сокращению углеродных выбросов. Компании двух стран должны разработать более детальный план развития до конца этого года с изложением ожидаемого бюджета и финансирования, говорится в заявлении. Количество реакторов, которые будут построены, будет определено позже.

Вместе с тем, как подчеркнул Bloomberg, амбиции Южной Кореи стать крупным экспортером ядерных технологий столкнулись с проблемой после того, как компания Westinghouse подала иск в суд в США с целью предотвратить «несанкционированный» обмен технологиями с другими странами со стороны Korea Electric Power Corp. и её подразделения Korea Hydro. Судебный спор может помешать Корее строить электростанции в Польше, Саудовской Аравии и Чехии.

При этом польские комментаторы отмечают политическую мотивацию обеих контрактов на строительство АЭС в Польше, ведь США и Южная Корея являются основными поставщиками вооружений для польской армии. С другой стороны, Варшава отвергла предложение французской компании Électricité de France (EDF), также претендовавшей на контракт по строительству АЭС в Польше. В Брюсселе не исключают, что это может привести к продолжению блокирования грантов, предназначенных Польше из средств европейского Фонда восстановления экономики, и даже к тому, что Еврокомиссия заблокирует польские планы строительства АЭС ввиду «отсутствия прозрачности в процессе отбора» подрядчиков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 октября верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом».