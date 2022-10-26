Сенат Польши принял резолюцию о признании власти РФ «террористическим режимом»

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Новости Украины

Верхняя палата польского парламента (Сенат) 26 октября приняла резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом».

В документе сказано, что Сенат Республики Польша «решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, поддерживающие мир, демократию и права человека, признать власти Российской Федерации террористическим режимом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также Сенат призвал международное сообщество оказать всемерную поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине, и выразил благодарность польскому народу и правительству за помощь украинским беженцам.

Примечательно, что в президиуме Сената вот уже несколько месяцев рядом с флагами Польши и ЕС установлен государственный флаг Украины, а многие сенаторы носят на лацканах пиджаков значки в сине-жёлтых цветах. В голосовании приняли участие 85 из 100 сенаторов, упомянутую резолюцию они поддержали единогласно.

Комментируя это решение, ТАСС отметил, что резолюция Сената Польши является символической, ни к чему не обязывающей формой парламентского выражения мнения о текущих внутренних или международных событиях. Она не является нормативным актом. Как правило, такие резолюции призваны либо поддержать действия правительства, либо обратить внимание властей на какую-то проблему.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце сентября в соцсетях начали распространять фото бюллетеней, будто бы приготовленных для референдума о выходе Львовской области из Украины и вхождения её в состав Польши.