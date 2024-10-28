Комроты ВСУ: Главаря ОУН Кохановского могли убить свои

У погибшего в районе Волчанска в середине лета главаря запрещенного в РФ батальона ОУН Николая Кохановского были «колоссальные конфликты с руководством», и скорее всего, «его убили, послав туда, откуда он не должен был вернуться».

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня погиб мой друг Кохановский Николай. Мы с ним с 2014 года, он был моим первым комбатом в ОУН, у него были колоссальные конфликты с руководством. И у меня есть подозрения, что его убили, послав туда, откуда он не должен был вернуться. Он мне рассказывал такие вещи, которые мне больно говорить, но я должен в память о нём, хоть мне очень неприятно. Но может эта неприятная правда сделает лучше. Например, в его части было распространено получение взяток за то, чтобы иметь право работать FPV. Высшие командиры говорили: давай нам отстёгивай по 5 тысяч с каждой FPV, и будешь иметь право быть FPVшником. Вот такое было. Мы видим, что Устав можно переворачивать, как выгодно командиру – и в пользу добра, и в пользу зла. И нет всеобщего устава или надсмотра над всем, что происходит. Скажем, выдали несвежие патроны, которые не стреляют. Поселили туда, куда нельзя по Уставу селить», – рассказывал Луценко.

Береза сразу припомнил подобный случай.

«Кстати, в Бахмуте мы с тобой это видели оба. Ты помнишь, где мы были, и помнишь, как туда прилетело, вообще ничего не осталось! Повезло, что все поехали на позицию тогда», – вспоминал «правосек».

«А бывает, что не везёт. И это нарушение закона, которое можно остановить на том моменте, когда ещё не прилетело, но нет институции, которая это бы остановила [речь шла о необходимости восстановления военной прокуратуры]», – добавил Луценко.