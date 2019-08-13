13.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Россия, Украина
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Концепция меняется: В Киеве агитируют за проект «суверенный Крым»

Единственным разрешением спора между Россией и Украиной относительно Крыма является предоставление полуострову независимости.

Об этом в эфире киевского телеканала «Наш» заявил экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вернуть таким образом – «Крым наш» – невозможно, Крым российский – незаконно. На сегодняшний день я бы подумал о вот этом аксёновском (не тот Аксёнов, который сегодня руководит Крымом, а писатель Аксёнов, который написал «Остров Крым») – то, что сегодня может быть независимым государством Крым. Чтобы накал этой ненависти между Россией и Украиной временно ушёл. Но там уже большинство россиян», – признал Куликов.

«И тут производными возникает большое количество проблем, вопросов, почему, если Крым может быть независимым, автономным, почему не может Донбасс, потом Харьков», – отметил ведущий.

«Украина – такая страна (и мы это видим), где я бы оставил три федеральных государственных налога: на армию, на международную деятельность и единую денежную единицу, сделал бы какой-то фон национальный, всё остальное отдал бы регионам», – заявил экс-сотрудник Интерпола.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в июне ФСБ задержала авторов Telegram-канала «Суверенный Крым».

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