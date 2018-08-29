29.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Общество, Россия, Украина
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Концерн «Калашников» представил новый гладкоствол с оптическим прицелом



Легендарный российский концерн «Калашников» представил новый гладкоствольный карабин TG3, который имеет вид снайперской винтовки Драгунова. Об этом сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на «Ридус».

Длина нового карабина составляет 122,5 сантиметра, вес с заряженным магазином – 3,9 килограммов, а магазин вмещает 5 патронов калибра 9,62. Кроме того, на отечественную разработку возможно установить оптический прицел.

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Ранее на форуме «Армия-2018» «Калашников» продемонстрировал новый опытный образец автомата АК-308. Также сообщалось о презентации концерном электромобиля на базе советского ИЖ-21252-«Комби».

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